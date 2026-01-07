Vremenska prognoza za četvrtak, 8. januar: Sutra ledeni dan i prestanak padavina

U Srbiji će sutra biti ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima vetar.

Najniža temperatura biće od minus osam do minus dva, lokalno i do minus 10, a najviša dnevna od minus četiri stepena do nule.

U Beogradu će takođe biti ledeni dan, pre podne slabljenje i postepeni prestanak snega, posle podne i razvedravanje.

Najniža temperatura biće oko minus četiri, a najviša dnevna oko minus dva stepena.

U petak ujutru očekuje se umeren i jak mraz, od minus 14 do minus sedam stepeni. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.

Od subote ponovo hladnije, mestimično sa snegom, a u nedelju i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 8. januar 2026. godine:

Nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, pa im se savetuje oprez, pogotovo astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su očekivane u vidu reumatskih bolova, glavobonje i razdražljivosti.

