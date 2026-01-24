Vremenska prognoza za nedelju, 25. januar: Upozorenje na jaku košavu i ledenu kišu

Republički Hidrometeorološki Zavod je izdao upozorenje da se tokom noći na području Timočke Krajine i u okolnim brdsko-planinskim predelima očekuje kiša koja će se mestimično lediti na tlu.

Izdato je i upozorenje za čitavo područje Srbije za period od nedelje uveče, do srede, 28. januara, na jak olujni južni i jugoistočni vetar. U košavskom području i na planinama biće sa udarima olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine (oko 100 km/h). Vetar će u ponedeljak (26. januara) tokom dana oslabiti, a olujna košava ponovo se prognozira za sredu (28. januar).

U Srbiji će danas ujutro mestimično biti magle i niske oblačnosti koja će se ponegde na jugu i jugozapadu, kao i u Timočkoj Krajini zadržati veći deo dana.

U ostalim krajevima vreme će biti promenljivo uz prolaznu kratkotrajnu kišu. Kiša će se pojačati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom, ponegde uz 20 do 50 mm (naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu). Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblati Homolja je moguća i ledena kiša.

Južni i jugoistočni vetar će biti umeren do jak, a u košavskom području i na planinama olujni, na jugu Banata kratkotrajno i sa udarima orkanske jačine (iznad 100 km/h). Vetar će ostati slab samo u Timočkoj Krajini, Podrinju i u Metohiji.

Najniža temperatura od nule do sedam stepeni, a najviša od dva stepena u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni u delovima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.

I u Beogradu će danas vreme biti promenljivo, s kratkotrajnom kišom. Duvaće jak južni i jugoistočni vetar koji će od popodneva biti i olujne jačine. Najniža temperatura od tri do šest stepeni, a najviša oko 11.

