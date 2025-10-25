Vremenska prognoza za nedelju, 26. oktobar: Danas oblačno sa kišom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se ponegde očekuje veća količina padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od osam do 11, a najviša od 13 do 17 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren južni, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće 11 stepeni, a najviša oko 15.

(Beta)

