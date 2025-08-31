Vremenska prognoza za nedelju 31. avgust 2025: Danas promenljivo oblačno i svežije

U Srbiji će biti promenljivo i pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 22 do 27.
U Beogradu danas pretežno oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 24.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com