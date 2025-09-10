Vremenska prognoza za petak, 10. septembar 2025: Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, popodne

U Srbiji će biti promenljivo oblačno i toplo, dok će posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, a kasno posle podne, uveče i tokom noći povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od 18 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

(Beta)

