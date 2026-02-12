Vremenska prognoza za petak, 13. februar: Danas oblačno i hladnije, do 13 stepeni

U Srbiji će danas biti hladnije i oblačno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne će biti oblačno, u zapadnim, južnim i ponegde u centralnim predelima sa slabom kišom. Sredinom dana na severozapadu, a posle podne uz prestanak padavina u svim predelima postepeno razvedravanje.

Vetar u skretanju na slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni.

Najniža temperatura biće od nule u Timočkoj Krajini do sedam stepeni na zapadu zemlje, a najviša dnevna od devet do 13 stepeni, u Timočkoj Krajini oko sedam.

U Beogradu će pre podne biti oblačno, ujutru sa slabom kišom, posle podne razvedravanje.

Najniža temperatura biće oko šest, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

(Beta)

