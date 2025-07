Vremenska prognoza za petak 18. jul: Danas promenljivo oblačno, uglavnom suvo

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne u centralnim i južnim predelima pretežno oblačno, uz delimično razvedravanje u toku dana, a sredinom dana na severu i u planinskim predelima mogući su kratkotrajni pljuskovi.

Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Na širem području grada sredinom dana ponegde će biti kratkotrajni pljuskovi. Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna oko 26 stepena.

(Beta)

