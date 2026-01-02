Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg.
Vetar umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni.
Najniža temperatura od minus devet do tri, a najviša od četiri na krajnjem severozapadu Srbije i južnoj Srbiji do 15 na zapadu zemlje.
U Beogradu danas promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije.
Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni.
Najniža temperatura oko tri, a najviša oko 12.
(Beta)
