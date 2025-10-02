Vremenska prognoza za petak, 3. oktobar: Oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom, a na planinama na jugu i jugozapadu zemlje će padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Obilnije padavine se očekuju u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, koje će popodne oslabiti.

Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, a jutarnja temperatura će biti od dva stepena do sedam, dok se najviša dnevna očekuje od pet do 13 stepeni.

U Beogradu će vreme danas biti oblačno i hladno sa kišom i jakim severnim i severozapadnim vetrom.

Temperatura će se tokom dana kretati od šest stepeni do devet stepeni.

(Beta)

