Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplo

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab severni vetar, na istoku i umeren.

Najniža temperatura biće od dva stepena do 11, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Duvaće slab vetar severnih pravaca, a najniža temperatura će biti od pet stepeni do 11, dok se najviša očekuje oko 22 stepena.

(Beta)

