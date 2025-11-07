Vremenska prognoza za petak 7. novembar 2025: Oblačno i malo hladnije

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg.

Više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od dva do osam, najviša dnevna od 10 do 14.

U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme sa uslovima za slabu kišu. Tokom većeg dela dana suvo vreme.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko sedam, najviša dnevna oko 13.

(Beta)

