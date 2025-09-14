Vremenska prognoza za ponedeljak 15. septembar 2025: Tokom jutra slaba kiša, temperatura do 27

U Srbiji jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, a od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu Srbije biće pretežno sunčano vreme.

Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.

U Beogradu posle umereno oblačnog jutra pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 26.

(Beta)

