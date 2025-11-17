Vremenska prognoza za ponedeljak, 17. novembar: Danas oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kišom

Vreme u Srbiji će danas u većem delu zemlje biti blago i umereno oblačno, toplo i vetrovito sa mestimičnom kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima.

Najniža temperatura biće od dva stepena do 13, a najviša dnevna od 17 do 24 stepena.

Uveče i noću očekuje se jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde sa grmljavinom, kao i osetan pad temperature.

Vreme u Beogradu će danas biti umereno oblačno, toplo i vetrovito uz umeren, povremeno i jak južni vetar i uz uglavnom suvo vreme.

Najniža temperatura biće od devet stepeni do 13, a najviša dnevna oko 21 stepen.

(Beta)

