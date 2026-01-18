Vremenska prognoza za ponedeljak, 19. januar: Sutra hladno, sunčano i vetrovito, ujutru mraz

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti hladno, sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, a u košavskom području povremeno jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa olujnim udarima.

Najniža temperatura biće od -11 do -6, a najviša dnevna od -3 do tri stepena.

U Beogradu će sutra ujutro biti hladno sa umerenim mrazem, a tokom dana sunčano, vetrovito i hladno.

Duvaće umeren i povremeno jak jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće -6, a najviša oko nula stepeni.

Početkom naredne nedelje, u utorak se u većem delu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, a niska oblačnost na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.

Od srede će biti malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde slabe prolazne padavine, a od četvrtka slabe padavine se očekuju ponegde i u nižim predelima.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 19. januar:

Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na mentalno nestabilne, srčane i cerebrovaskularne bolesnike, kao i osobe sa respiratornim tegobama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com