Vremenska prognoza za ponedeljak 2. februar: Sutra oblačno i hladno, tokom dana razvedravanje

Razvedravanje se očekuje prvo u centralnim i zapadnim krajevima, do večeri i u većini ostalih krajeva.
Oblaci će se najduže zadržati na severu Vojvodine i jugozapadu i jugu zemlje, dok će na istoku i tokom naredne noći biti oblačno.
U košavskom području duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar.
U drugim krajevima vetar će biti mahom slab i promenljiv.
Najniža temperatura od minus pet do nula stepeni, najviša dnevna od nula do tri, a na istoku Srbije oko minus tri stepena (ledeni dan).
U Beogradu ujutro i pre podne pretežno oblačno i hladno, u jutarnjim satim moguć slab sneg, tokom dana razvedravanje.
Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni.
Najniža temperatura oko minus jedan, a najviša oko tri stepena.
U Srbiji u utorak jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz.
Tokom dana u većem delu zemlje promenljivo i malo toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.
Na istoku zemlje ostaje oblačno i hladno, temperatura ispod nule.
Uveče sa zapada stiže postepeno naoblačenje, na zapadu i severozapadu biće uslova za kišu.
U sredu i četvrtak moguća mestimična kiša i u ostalim krajevima, uz još toplije vreme.
Duvaće košava, od utorka uveče do četvrtka udari olujne jačine.
Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.
U Beogradu u utorak jutro hladno uz slab mraz.
Tokom dana promenljivo i malo toplije, uz smenu sunca i oblaka.
U sredu i četvrtak pretežno oblačno i toplije, povremeno s kišom.
Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar.
Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.
Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 2. februar:
Osobama sa psihičkim oboljenjima i cerebrovaskularnim bolesnicima savetuje se dodatan oprez.
Meteoropatske reakcije moguće u vidu razdražljivosti i glavobolje.
Preporučuje se adekvatno odevanje i oprez u saobraćaju.
(Beta)
