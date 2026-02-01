Vremenska prognoza za ponedeljak 2. februar: Sutra oblačno i hladno, tokom dana razvedravanje

Sutra će u Srbiji ujutro i pre podne biti pretežno oblačno i hladno, ponegde na severu i istoku će biti snega, a od sredine dana sledi postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Razvedravanje se očekuje prvo u centralnim i zapadnim krajevima, do večeri i u većini ostalih krajeva.

Oblaci će se najduže zadržati na severu Vojvodine i jugozapadu i jugu zemlje, dok će na istoku i tokom naredne noći biti oblačno.

U košavskom području duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar.

U drugim krajevima vetar će biti mahom slab i promenljiv.

Najniža temperatura od minus pet do nula stepeni, najviša dnevna od nula do tri, a na istoku Srbije oko minus tri stepena (ledeni dan).

U Beogradu ujutro i pre podne pretežno oblačno i hladno, u jutarnjim satim moguć slab sneg, tokom dana razvedravanje.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura oko minus jedan, a najviša oko tri stepena.

U Srbiji u utorak jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz.

Tokom dana u većem delu zemlje promenljivo i malo toplije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Na istoku zemlje ostaje oblačno i hladno, temperatura ispod nule.

Uveče sa zapada stiže postepeno naoblačenje, na zapadu i severozapadu biće uslova za kišu.

U sredu i četvrtak moguća mestimična kiša i u ostalim krajevima, uz još toplije vreme.

Duvaće košava, od utorka uveče do četvrtka udari olujne jačine.

Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.

U Beogradu u utorak jutro hladno uz slab mraz.

Tokom dana promenljivo i malo toplije, uz smenu sunca i oblaka.

U sredu i četvrtak pretežno oblačno i toplije, povremeno s kišom.

Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar.

Česta prolazna naoblačenja sa kišom očekuju se i u nastavku sedmice.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 2. februar:

Osobama sa psihičkim oboljenjima i cerebrovaskularnim bolesnicima savetuje se dodatan oprez.

Meteoropatske reakcije moguće u vidu razdražljivosti i glavobolje.

Preporučuje se adekvatno odevanje i oprez u saobraćaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com