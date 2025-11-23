Vremenska prognoza za ponedeljak, 24. novembar: Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Tokom dana, popodne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje i kiša na severozapadu zemlje, a tokom noći i u većini ostalih krajeva.
Duvaće slab i umeren južni vetar, a najniža temperatura će biti od -4 do nula, dok se najviša očekuje od sedam do 13 stepeni.
Vreme u Beogradu će danas biti hladno sa slabim mrazom, a tokom dana osetno toplije.
Duvaće slab i umeren, tokom noći i jak jugoistočni vetar.
Najniža temperatura biće od -3 do nula, a najviša dnevna oko 11 stepeni, dok se tokom noći očekuje kiša.
(Beta)
