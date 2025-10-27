Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. oktobar: Danas ujutro oblačno, tokom dana razvedravanje

U Srbiji će danas ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, a tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura će se kretati od šest do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Krajem dana na severu se očekuje novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije.

U Beogradu će ujutro biti oblačno i suvo, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, ujutru severozapadni, od sredine dana južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će biti oko osam stepeni, a najviša dnevna oko 14 stepeni. Tokom noći se očekuje novo naoblačenje sa kišom.

(Beta)

