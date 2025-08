Vremenska prognoza za ponedeljak, 4. avgust: Danas sveže i oblačno, mestimično sa kišom

Vreme u Srbiji će danas biti sveže i oblačno, mestimično sa kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje na pljuskove sa grmljavinom koje mogu da prate grad i jak vetar u svim delovima zemlje.

Duvaće slab i umeren, a na istoku Srbije i planinama povremeno jak severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće do 16 do 22, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno oblačno i svežije, sa povremenom kišom ujutru i uveče.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najniža temperatura će biti oko 17, dok se za najvišu očekuje 25 stepeni.

