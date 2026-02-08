Vremenska prognoza za ponedeljak 9. februar: Ujutro magla, promenljiv vetar, u toku dana oblačno

U Srbiji će ujutro i pre podne u većini regiona biti niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 metara uz slab promenljiv vetar, a u toku dana će biti umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji. Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar – pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne jačine.

Najniža temperatura će se kretati od nula do pet stepeni, a najviša od tri do 10 stepena, kasnije posle podne i uveče u osetnijem padu. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 10 centimetara, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim nižim predelima u toku noći između ponedeljka i utorka lokalno formirati manji snežni pokrivač.

U Beogradu se očekuje ujutro i delom pre podne magla i niska oblačnost uz slab promenljiv vetar i uz lokalno smanjenu vidljivost ispod 200 metara. U toku dana će biti umereno do potpuno oblačno uz naglo pojačanje jugoistočnog vetra, pa će od sredine dana ponovo duvati jaka košava. Kiša će biti lokalna i kratkotrajna pojava, a veći deo dana će biti suvo.

(Beta)

