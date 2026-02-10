Vremenska prognoza za sredu 11. februar: Sutra nešto toplije, uz jaku košavu u Podunavlju

U Srbiji će danas biti toplije vreme, pre podne uglavnom sunčano, a posle podne oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U u nižim predelima Timočke i Negotinske krajine, međutim, očekuje se povećanje snežnog pokrivača od pet do 15 centimetara, a jaka košava na jugu Banata i u donjem Podunavlju.

U Timočkoj Krajini biće oblačno, hladno i tmurno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko jednog stepena.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od minus dva do pet, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Posle podne postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu.

U Beogradu će biti toplije ali i dalje vetrovito. Pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada.

Najniža temperatura oko jednog, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

U četvrtak će biti toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni, ali i dalje u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar koji će krajem dana biti u slabljenju. U petak malo hladnije uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Tokom dana oblačno sa slabom kišom, sredinom dana prestanak padavina u severnim, a do kraja dana u svim predelima Srbije uz postepeno razvedravanje.

U subotu će biti pretežno sunčano, ali se krajem dana očekuje novo naoblačenje sa kišom. U nedelju oblačno sa kišom i hladnije, posle podne uz dalji pad temperature kiša će kratkotrajno preći u sneg.

Biometeorološka prognoza za sredu, 11. februar:

Usled očekivane biometeorološke situacije izuzetan oprez se savetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima, a naročita pažnja je neophodna i kod nervno labilnih osoba. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora.

