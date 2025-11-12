Vremenska prognoza za sredu, 12. novembar: Ujutru mraz i magla tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će danas ujutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se ponegde u Vojvodini i po pojedinim kotlinama zadržati i duže pre podne, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. Najniža temperatura će se kretati od nula do sedam stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od osam do 11 stepeni. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

U Beogradu će ujutro biti hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem i sa maglom, koja se u nižim delovima grada može zadržati i delom pre podne a tokom dana će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša od 12 do 15 stepeni. Tokom noći ponovo formiranje magle.

(Beta)

