Vremenska prognoza za sredu, 12. novembar: Ujutru mraz i magla tokom dana pretežno sunčano

Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. Najniža temperatura će se kretati od nula do sedam stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od osam do 11 stepeni. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.
U Beogradu će ujutro biti hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem i sa maglom, koja se u nižim delovima grada može zadržati i delom pre podne a tokom dana će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša od 12 do 15 stepeni. Tokom noći ponovo formiranje magle.
(Beta)
