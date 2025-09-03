Vremenska prognoza za sredu 3. septembar: Danas pre podne sunčano, uveče nestabilno vreme

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, a u drugom delu dana promenljivo oblačno vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.

Minimalna temperatura biće od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 stepena.

U Beogradu će pre podne pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren severozapadni vetar.

Minimalna temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

(Beta)

