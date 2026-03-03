Vremenska prognoza za sredu, 4. mart: Danas sunčano prepodne, potom naoblačenje sa kišom

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada, a krajem dana i tokom noći mestimično se očekuje kiša ili kratkotrajni lokalni pljuskovi, osim u Banatu i na istoku Srbije gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do šest stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će posle hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana toplije. Pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada, a u drugom delu noći kratkotrana kiša ili lokalni pljusak.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od dva do šest, a najviša dnevna oko 18 stepeni Celzijusa.

Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna.

(Beta)

