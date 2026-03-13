Vremenska prognoza za subotu 14. mart 2026: Danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će danas nakon hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od minus dva do osam, a najviša od 17 do 21.

U Beogradu danas sunčano i vetrovito vreme.

Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od pet do osam, a najviša oko 20.

(Beta)

