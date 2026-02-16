Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Republički Hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava.

Očekuje se od osam do 20 centimetara vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega predviđa se krajem dana i tokom noći. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima.

U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutru se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg. Na severu zemlje mešovite padavine: i kiša i susnežica i sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu Vojvodine.

Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od jedan do šest stepeni, najviša dnevna od nula do tri stepena, na severu od četiri do šest stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti oblačno, vetrovito i hladnije sa mešovitim padavinama: kišom i susnežicom i snegom, u južnim delovima grada formiranje snežnog pokrivača.

Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od dva do četiri stepena Celzijusa. Uveče prestanak padavina.

(Beta)

