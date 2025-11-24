Vremenska prognoza za utorak, 25. novembar: Danas oblačno, vetrovito i toplije

U Srbiji će danas biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare.

Najniža temperatura od nule na jugoistoku do devet na severu zemlje, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko osam stepeni.

U Beogradu će malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije.

Novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

(Beta)

