Vremenska prognoza za utorak, 3. februar: Danas promenljivo i toplije

U Srbiji će danas ujutru biti hladno uz slab mraz, dok će tokom dana biti toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku dana iznad većeg dela zemlje biće promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplije vreme, a samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno vreme, odnosno ledeni dan.

Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata jak, uveče i olujni, jugoistočni.

Jutarnja temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna u većini mesta od četiri do 10 stepeni, a samo na istoku hladnije oko minus pet stepeni.

U Beogradu će ujutru biti hladno uz slab mraz, a tokom dana promenljivo i malo toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uveče postepeno naoblačenje, koje će kasnije tokom noći u pojedinim delovima grada usloviti slabu kišu.

Najniža temperatura od minus četiri do minus dva, a najviša dnevna oko šest stepeni.

(Beta)

