Vremenska prognoza za utorak 4. novembar: Danas u Srbiji hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od dva stepena na severu do 11 stepeni na istoku Srbije, a najviša od 11 do 16 stepeni.
U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i hladnije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od tri stepena do šest, a najviša oko 15 stepeni.
Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, a poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja.
