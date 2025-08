Vremenska prognoza za utorak, 5. avgust: Sutra oblačno i mestimično sa kišom

Na severozapadu Srbije sutra će biti pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, posle podne i uveče u Vojvodini zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura biće od 15 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 30 stepeni.

U Beogradu će sutra ujutru i pre podne pretežno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Posle podne suvo uz postepeno razvedravanje.

Najniža temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

U sredu će biti promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna prolazna kiša ili pljusak očekuju se samo ponegde na severu i zapadu zemlje, kao i u brdsko planinskim predelima.

Od četvrtka pretežno sunčano i veoma toplo, a početkom sledeće sedmice prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za utorak, 5. avgust 2025. godine:

Na severu zemlje očekuje se povoljna biometeorološka situacija. U južnim krajevima vremenske prilike nepovoljno će uticati na kardio i cerebrovaskularne bolesnike i na asmatičare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti bolovi u kostima i zglobovima i glavobolja.

(Beta)

