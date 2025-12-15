Vrhovna tužiteljka Dolovac će podneti tužbu protiv poslanika Mrdića zbog povrede časti i ugleda

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac će putem punomoćnika podneti tužbu nadležnom sudu zbog povrede časti i ugleda usled iznošenja neistina od strane poslanika i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješe Mrdića, saopšteno je danas.

Ona je demantovala navode koji su objavljeni u medijima Informer i Kurir i zatražila da bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju dnevnih novina, odnosno u drugoj narednoj dnevnoj emisiji od prispeća objave njen demanti.

Ti mediji su u svojim današnjim izdanjima objavili vest pod nazivom „Kako je Zagorka Dolovac zaštitila rođaka koji je brutalno ubio devojku“ koje je Dolovac demantovala.

„U potpunosti su neistinite informacije koje su objavljene od strane navedenih informativnih medija, kao i drugih koji su informaciju preneli, u vezi bilo koje moje povezanosti sa slučajem koji navodi poslanik Mrdić, lice Borivoje Dolovac mi je potpuno nepoznato, isti nije moj ni bliži ni dalji rođak, te mi u potpunosti nije poznata bilo koja okolnost u vezi navedenog događaja koju Mrdić navodi u svojim tvrdnjama“, navela je Dolovac, a prenelo tužilaštvo u saopštenju.

Mrdić je danas podneo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivične prijave protiv tužiteljke Dolovac i njenih saradnika.

(Beta)

