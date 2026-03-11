Vrhovni autoritet šiita sveta poželo jedinstvo i mir

Veliki ajatolah Ali al Sistani, najviši verski autoritet za milione šiita širom sveta, poželeo je danas iz Iraka novom vrhovnom vođi Islamske Republike Iran uspeh u "očuvanju nacionalnog jedinstva i harmonije".

U znak sećanja na pokojnog vrhovnog vođu Alija Hamneija, ubijenog prvog dana rata koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule protiv Irana, Sistani je poželeo njegovom sinu i nasledniku, Modžtabi Hamneiju, uspeh u „služenju velikom iranskom narodu, odbijanju apsolutnog zla i očuvanju nacionalnog jedinstva i harmonije“, preneo je večeras pariski list Mond (Le Monde).

Nedelju dana ranije, ajatolah Al-Sistani, rođen u Iranu, a decenijama živi u svetom iračkom gradu Nadžafu, pozvao je „sve muslimane da osude nepravedni rat“.

Sistani se nadao posvećenosti međunarodne zajednice da se odmah okonča rat i postigne pravedno i mirno rešenje iranskog nuklearnog pitanja.

Iako nema zvaničnu ulogu u političkom sistemu Iraka, Ali al Sistani (95) ključna je figura i na iračkoj političkoj sceni, i u šiitskom svetu.

Njegov verski ugled među šiitima širom sveta je ekvivalentan ugledu Alija Hamneija jer obojica imaju isti rang ajatolaha.

Međutim, ajatolah el Sistani je rastrzan u odnosu sa Iranom i njegovim političkim režimom, gledajući sa sumnjom na uticaj Teherana na politički život Iraka.

Njegov stav se delimično objašnjava istorijskim rivalstvom svetog grada Nadžafa, gde se školovao, i iranskog grada Koma, drugog velikog centra šiitske teologije.

Prema Školi teologije u Nadžafu, verske ličnosti treba da budu savetnici, bez mešanja u javne poslove. To je u oštroj suprotnosti sa upravljanjem Iranom prema doktrini velajat-e fakih, koju je formulisao prvi vrhovni vođa Islamske Republike, ajatolah Ruholah Homeini, koja proglašava primat religije nad politikom.

(Beta)

