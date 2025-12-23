Vrhovni sud SAD odbio da dopusti Trampu da raspoređuje vojsku po Čikagu

Vrhovni sud SAD odbio je večeras da dopusti administraciji predsednika Donalda Trampa da raspoređuje trupe Nacionalne garde po Čikagu i okolini radi podrške svojoj antiimigracionoj politici što je značajan udarac za Trampova nastojanja da šalje vojsku u američke gradove.

Tramp je od Vrhovnog suda tražio da hitno ukine presudu federalne okružne sudije Ejpril Peri koja je zabranila raspoređivanje trupa u najvećem gradu američke savezne države Ilinois, ali je to Vrhovni sud odbio, isto kao Federalni apelacioni sud pre njega.

Vrhovnom sudu je trebalo više od dva meseca da se izjasni o zahtevu Trampove administracije.

To je retka prilkika da Tramp gubi pravnu bitku pred najvišom sudskom instancom u SAD u vezi sa zahtevima za hitno postupanje.

Odluka je doneta većinom od šest prema tri sudijska glasa. To troje sudija – konzervativci Semjuel Alito, Klarens Tomas i Nil Gorsah – izdvojilo je mišljenja koja su objavljena.

„U ovom, preliminarnom stadijumu (postupka), Vlada nije identifikovala osnov za ovlašćenje koje bi joj omogućilo da koristi vojsku radi sprovođenja zakona u Ilinoisu“, napisala je sudijska većina u obrazloženju odluke.

Odluka nije konačna, ali može imati uticaja na druge sudske postupke u kojima se osporavaju nastojanja Trampa da raspoređuje vojsku po gradovima koji su pod kontrolom opozicionih Demokrata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com