Vrhovni sud SAD poništio Trampove carine zbog prekoračenja predsedničkih ovlašćenja

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (SAD) poništio je danas tarife koje je predsednik Donald Tramp (Trump) uveo mnogim zemljama sveta, u skladu sa zakonom namenjenim za vanredne situacije na nacionalnom nivou, pod obrazloženjem da je time prekoračio svoja predsednička ovlašćenja.

Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da bi tumačenje Trampove administracije da sporni Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA) zadire u ovlašćenja Kongresa i krši pravni princip „doktrine važnih pitanja“, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Ta doktrina zahteva da akcije izvršne vlasti od „ogromnog ekonomskog i političkog značaja“ mora da jasno odobri Kongres.

Vrhovni sudija Džon Roberts (John) naveo je da Tramp „mora da ukaže na jasno ovlašćenje Kongresa“ kako bi opravdao svoje tvrdnje da je ovlašćen da uvodi carine.

„To ne može“, dodao je sudija.

Carine koje je Tramp postepeno uvodio i čije iznose je više puta menjao su mu bile važan ekonomski i spoljnopolitički alat, a one su značajno otuđile neke trgovinske partnere Vašingtona, uticale na finansijska tržišta i izazvale veliku ekonomsku nesigurnost širom sveta.

Vrhovni sud je doneo presudu u pravnom sporu koji su podnele kompanije pogođene carinama i 12 američkih saveznih država.

Predviđalo se da će Trampove carine tokom narednih desetak godina donositi milijarde dolara američkoj privredi, koja je već najveća na svetu.

Američki Ustav daje Kongresu, a ne predsedniku, ovlašćenje da uvodi poreze i carine, a Tramp se umesto toga pozivao na poseban zakon IEEPA kako bi, bez odobrenja tog doma, uveo mere skoro svakom trgovinskom partneru SAD.

IEEPA omogućava predsedniku da reguliše trgovinu u vanrednim situacijama na nacionalnom nivou, a Tramp je postao prvi predsednik koji je to za uvođenje carina, čime je pomerio granice izvršne vlasti.

Tramp je ranije više puta navodio da su tarife koje uvodi ključne za ekonomsku bezbednost SAD, predviđajući da bi zemlja mogla da bude „bespomoćna i uništena bez njih“.

Tramp je u novembru rekao novinarima da bi se SAD bez njegovih tarifa „ostatak sveta smejao jer su godinama koristili tarife protiv nas i zloupotrebljavali nas“.

Ministar finansija Skot Besent i drugi zvaničnici administracije rekli su da će se Vašington pozvati na druga pravna opravdanja kako bi zadržao što više Trampovih tarifa.

Trampova sposobnost da trenutno uvede carine na robu bilo kog trgovinskog partnera, pod okriljem nacionalne vanredne situacije, povećala je njegov uticaj na druge zemlje i dovelo do toga da brojni svetski lideri dolaze u Vašington kako bi osigurali trgovinske sporazume, koji su često uključivali obećanja o milijardama dolara investicija ili druge ponude poboljšanog pristupa tržištu za američke kompanije.

IEEPA se tokom istorije koristio za nametanje sankcija neprijateljima ili zamrzavanje njihove imovine, a ne za uvođenje carina, jer on ni ne pominje tu meru konkretno.

Trampovo Ministarstvo pravde tvrdilo je da IEEPA dozvoljava carine tako što ovlašćuje predsednika da „reguliše“ uvoz radi rešavanja vanrednih situacija.

Ukupni neto prihodi od carina u SAD dostigli su 195 milijardi dolara u fiskalnoj 2025. godini, koja se završila 30. septembra, prema podacima Ministarstva finansija SAD.

Tramp se pre oko godinu dana pozvao na IEEPA kako bi uveo tarife Kini, Kanadi i Meksiku, navodeći kao vanrednu situaciju trgovinu fentanilom i drugim vrstama narkotika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com