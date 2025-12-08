Vrhovni sud SAD spreman da proširi Trampovu vlast

Kozervativna većina u Vrhovnom sudu SAD je nagovestila da će poništiti jednoglasnu presudu tog suda (Humphrey’s Executor vs USA – Hamfrijev izvršilac protiv Sjedinjenih Država) od pre 90 godina kojom je ograničena mogućnost predsednika SAD da otpušta upravne odbore saveznih agencija koje su posebna vrsta ministarstava.

Ako tako bude, proširiće se predsednička kontrola nad nezavisnim saveznim agencijama i pružiti podrška predsedniku Donaldu Trampu da otpušta rukovodstva tih službi, piše agencija AP.

Sudija Ketandži Braun Džekson je rekla da bi predsednik tako mogao da optušta „naučnike, doktore, ekonomiste i zamenjuje ih osobama koje su mu verne ili ljudima koji ne znaju ništa“.

Liberalne sudije Vrhovnog suda su zato upozorile da bi ta odluka koncentrisala preveliku moć u rukama predsednika, a agencijama oduzela stručnost.

Glavni pravni zastupnik vlade SAD Džon Sauer je branio Trampovu odluku da bez razloga otpusti članicu Savezne komisije za trgovinu Rebeku Sloter i pozvao sudije Vrhovnog suda da ukinu odluku od pre 90 godina koja bi to sprečila.

Sauer je rekao da je odluka „Hamfrijev izvršilac protiv Sjedinjenih Država“ zastarela posle 90 godina i da je omogućila da nastane grana vlasti bez šefova.

Šest konzervativnih sudija, uključujući troje koje je imenovao Tramp tokom svog prvog mandata, nagovestilo je da će podržati taj stav Trampove administracije.

Tramp je optustio članove Nacionalne uprave za radne odnose, Uprave za zaštitu sistema po zaslugama, i Komisije za bezbednost potrošačkih proizvoda.

Jedini zvaničnici koji su do sada uspeli da se odupru Trampovoj odluci i ne budu smenjeni su Lisa Kuk, guvernerka Federalnih rezervi i Šira Perlmuter, šefica Kongresna biblioteke.

Vrhovni sud je nagovestio da će na Federalne rezerve (američu centralnu banku) gledati drugačije nego na druge nezavisne savezne agencije, a Tramp je rekao da hoće da smeni šeficu biblioteke Lisu Kuk zbog navoda o hipotekarnoj proneveri, dok ona insistira da nije uradila ništa nezakonito.

Po zvaničnim podacima, američke federalne službe koje de fakto čine administraciju – vladu SAD se dele u dve kategorije u pogledu rukovodstva i odnosa s predsdnikom.

U 15 izvršnih odeljenja/ministarstava na čelu je sekretar/ministar po želji predsednika, koji je član predsedničkog kabineta i direktno je odgovoran predsedniku.

Aloi, većinu savezne vlade čini više od čak 400 nezavisnih agencija, zapravo ministarstava, kojima upravljaju odbori ili komisije u kojima su obično predstavnici obe stranke – i vlasti i opozicije i koje bi Tramp da smenjuje.

Nezavisne agencije, komisije i odbori su smišljeni tako da budu donekle izolovani od direktne predsedničke vlasti da bi se osigurala nestranačka stabilnost i stručnost. Njima obično upravlja odbor od pet do sedam članova.

Te članove imenuje predsednik, a potvrđuje Senat Kongresa SAD, i oni imaju fiksne mandate od pet ili sedam godina i mandati članova ističu u raznim periodima, sve da se ne bi poklapale s izborima. Po zakonu, obično se zahteva da članstvo odbora bude dvostranačko što znači da nijedna politička stranka ne može da drži sva mesta.

Agencije sa odborima/komisijama su Federalna trgovinska komisija (FTC) koja je sada u centru slučaja Vrhovnog suda u vezi sa željenim predsedničkim ovlašćenjima za smenjivanje, Odbor Federalnih rezervi koji upravlja monetarnom politikom i finansijskom regulacijom, Komisija za hartije od vrednosti (SEC) koja sprovodi savezne zakone o tome, Nacionalni odbor za radne odnose (NLRB), Američka agencija za globalne medije (USAGM).

Po pravnim analizama, presuda „Hamfrijev izvršilac protiv Sjedinjenih Država“ je slučaj – prekretnica Vrhovnog suda SAD iz 1935. godine kojim je utvrđena ustavnost nezavisnih saveznih agencija čiji se lideri mogu zaštititi od smene po volji predsednika.

Taj slučaj se odnosi na to što je predsednik SAD Frenklin D. Ruzvelt otpustio Vilijama E. Hamfrija, konzervativnog člana Federalne trgovinske komisije (FTC), koga je imenovao prethodni predsednik Herbert Huver. Ruzvelt je otpustio Hamfrija zbog političkih neslaganja i želje da postavi svog pristalicu.

Posle Hamfrijeve smrti, izvršilac njegove zaostavštine Samjuel Ratban tužio je vladu SAD da bi naplatio neisplaćenu platu za period nakon smenjivanja Hamfrija, a Vrhovni sud je jednoglasno presudio da je predsednik Ruzvelt prekoračio svoja ovlašćenja.

Ta presuda je temeljni presedan za strukturu i nezavisnost mnogobrojnih nezavisnih agencija SAD, ali se poslednjih godina presipituje i njen domet je sužen kasnijim odlukama Vrhovnog suda.

