Vrhovni sud Venecuele naložio potpredsednici Delsi Rodriges da bude v.d. predsednice

U sudskoj odluci se navodi da će Delsi Rodriges preuzeti „funkciju predsednika Bolivarske Republike Venecuele, kako bi se garantovao administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana nacije“.
Ubrzo posle američke vojne operacije, Delsi Rodriges je zatražila oslobađanje Madura nazivajući ga „jedinim predsednikom Venecuele“.
Ona je rekla da Venecuela „neće biti ničija kolonija“.
Međutim, američki predsednik Donald Tramp (Trump) rekao je na konferenciji za novinare da je Delsi Rodriges izrazila spremnost da sarađuje sa SAD posle smene Madura.
(Beta)
