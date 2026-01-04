Vrhovni sud Venecuele naložio potpredsednici Delsi Rodriges da bude v.d. predsednice

Vrhovni sud Venecuele naložilo je potpredsednici Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez) da preuzme ulogu vršioca dužnosti predsednice u odsustvu Nikolasa Madura (Nicolas), koji je pritvoren sinoć u Njujorku u operaciji američkih snaga, preneli su danas mediji u svetu.

U sudskoj odluci se navodi da će Delsi Rodriges preuzeti „funkciju predsednika Bolivarske Republike Venecuele, kako bi se garantovao administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana nacije“.

Ubrzo posle američke vojne operacije, Delsi Rodriges je zatražila oslobađanje Madura nazivajući ga „jedinim predsednikom Venecuele“.

Ona je rekla da Venecuela „neće biti ničija kolonija“.

Međutim, američki predsednik Donald Tramp (Trump) rekao je na konferenciji za novinare da je Delsi Rodriges izrazila spremnost da sarađuje sa SAD posle smene Madura.

(Beta)

