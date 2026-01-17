Vrhovni vođa Irana nazvao Trampa kriminalcem zbog podrške demonstrantima

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei nazvao je danas predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Trump) „kriminalcem“ zbog podrške demonstrantima u Iranu i okrivio demonstrante za više hiljada smrti od kraja decembra.

Hamnei je, u govoru koji je emitovala državna televizija, rekao da je u protestima, koji su počeli 28. decembra, poginulo „nekoliko hiljada“ ljudi, što je prvi put da je priznao obim žrtava od početka demonstracija.

„Tokom ove pobune, američki predsednik je lično iznosio primedbe, ohrabrivao pobunjenike da nastave i rekao: Mi vas podržavamo, mi vas vojno podržavamo“, rekao je Hamnei i ponovio optužbu da SAD žele dominaciju nad ekonomskim i političkim resursima Irana.

On je rekao da Teheran smatra „američkog predsednika kriminalcem, zbog žrtava i štete, zbog optužbi protiv iranske nacije“.

Hamnei je dodao da su demonstranti „pešadija“ Vašingtona i da su tokom nereda uništavali džamije i škole.

„Nanoseći povrede ljudima, ubili su nekoliko hiljada njih“, rekao je on.

Tramp je juče izjavio da je „Iran otkazao vešanje više od 800 ljudi“, kao i da poštuje tu odluku Teherana, bez pojašnjenja o planiranim pogubljenjima.

On je poslednjih dana najavljivao Irancima koji protestuju da je „pomoć na putu“ i da će njegova administracija „reagovati u skladu sa tim“ ako se ubijanje demonstranata nastavi ili ako vlasti pogube pritvorene demonstrante.

Hamnei je u govoru dalje naveo da su demonstranti bili naoružani municijom iz inostranstva, bez navođenja zemalja porekla.

„Mi ne planiramo, ne vodimo zemlju u rat. Ali ne puštamo domaće prestupnike, gori od domaćih prestupnika, postoje i međunarodni prestupnici. Ne ostavljamo ih ni na miru“, rekao je i pozvao zvaničnike da nastave sa procesuiranjem.

Iranski zvaničnici su više puta optužili SAD i Izrael za podsticanje nemira u zemlji.

U Teheranu je stanje u poslednjih nekoliko dana mirno, a telefonski signal i internet su se vratili u neke delove zemlje, nakon što su ih vlasti blokirale 8. januara.

Demonstracije su širom Irana izbile 28. decembra zbog loše ekonomske situacije u zemlji i obezvređivanja domaće valute rijala, a u njima je, prema nezavisnoj aktivističkoj grupi HRANA, poginulo 3.090 ljudi, što su najveći neredi od revolucije 1979. godine.

(Beta)

