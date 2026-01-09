Vrhovni vođa Irana osudio proteste, demonstrante optužio da udovoljavaju predsedniku druge zemlje

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei osudio je danas, u govoru na državnoj televiziji, demonstracije koje se održavaju širom Irana

Hamnei je naveo da su ruke predsednika SAD Donalda Trampa „umrljane krvlju Iranaca“, a na snimku su se čule ajatolahove pristalice kako viču „Smrt Americi“.

Dodao je da demonstranti „uništavaju sopstvene ulice kako bi usrećili predsednika druge zemlje“.

Hamnei je u govoru nagovestio da će snage bezbednosti pooštriti mere protiv demonstranata.

Iranska državna televizija je ranije navodila da su „teroristički agenti“ SAD i Izraela podmetnuli požare i izazvali nasilje u zemlji, i navela da je bilo „žrtava“, bez objašnjenja ko su one, kako su stradale i koliko ih je.

Vlasti Irana su sinoć isključile internet i telefonske linije sa spoljnim svetom.

Iranci su od sinoć sve do jutros demonstrirali na ulicama širom zemlje, na poziv prestolonaslednika u egzilu Reze Pahlavija, najstarijeg sina poslednjeg iranskog šaha.

On je pozvao Irance da u četvrtak i petak u 20 časova izađu na ulice.

Apelovao je na evropske lidere da pomognu da se ponovo uspostavi komunikacija Irana sa svetom.

„Pozivam ih da iskoriste sve raspoložive tehničke, finansijske i diplomatske resurse kako bi obnovile komunikaciju sa iranskim narodom, kako bi se njihov glas i njihova volja mogli čuti i videti. Ne dozvolite da glas mojih hrabrih sunarodnika bude ućutkan“, naveo je Pahlavi.

Demonstranti su tokom sinoćnjeg protesta vikali „Smrt diktatoru“ i „Smrt Islamskoj Republici“, kao i „Ovo je poslednja bitka, Pahlavi se vraća“.

(Beta)

