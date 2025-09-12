Vrhovno javno tužilaštvo traži nadzor nad postupanjem beogradskog VJT povodom bekstva dva špijuna

Vrhovno javno tužilaštvo zatražiće od Apelacionog javnog tužilaštva da izvrši nadzor nad postupanjem beogradskog Višeg javnog tužilaštva (VJT) u ekstradicionom postupku protiv kineskog i britanskog državljanina koji su u Beogradu pobegli iz kućnog pritvora, a čije su izručenje, zbog sumnje na špijunažu, tražile SAD.

U odgovoru portalu Nova, Vrhovno javno tužilaštvo je navelo da nije primilo zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći od strane nadležnog organa SAD ili Srbije radi pokretanja ili učestvovanja u ekstradicionom postupku protiv Kineza Cuja Guanghaja i Britanca Džona Milera.

„Tokom redovne komunikacije sa predstavnicima Ministarstva pravde SAD u Srbiji, došli smo do saznanja da je navedena zamolnica upućena nadležnom ministarstvu, nakon čega smo istom uputili dopis radi dobijanja obaveštenja o statusu prijema i dostavljanja ove zamolnice. Na navedeni dopis, Vrhovno javno tužilaštvo nije dobilo odgovor“, navodi se u odgovoru.

Vrhovno javno tužilaštvo je navelo da Više javno tužilaštvo u Beogradu i Viši sud u Beogradu nisu obavestili to tužilaštvo o činjenici da su zamolnicu za ekstradiciju tih osoba primili i da su otpočeli postupanje u njoj, te nadalje nisu obavestili Vrhovno javno tužilaštvo o preduzetim radnjama i donetim odlukama u tom predmetu.

Bekstvu Kineza Cuja Guanghaja i Britanca Džona Milera, koji su sredinom aprila uhapšeni u Beogradu po poternici SAD, pod optužbama za špijunažu i šverc vojne tehnologije, prema izvorima Nove, doprinelo je nezakonito postupanje pravosudnih institucija države Srbije, prvenstveno Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Višeg suda u Beogradu, kao i Ministarstva pravde.

„Okosnicu čitavog slučaja, koji je prerastao u međunarodni skandal, predstavlja činjenica što je ekstradicioni postupak u Srbiji protiv dvojice osumnjičenih špijuna vodilo nenadležno tužilaštvo, na čijem je čelu Nenad Stefanović, umesto Vrhovnog javnog tužilaštva, kako je to predviđeno i propisano bilaterarnim sporazumom, čiji su potpisnice Srbija i SAD“, piše Nova.

(Beta)

