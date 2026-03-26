Vrsajkov (SSP): Dina Vučinić Novosađanima pokušava da zamaže oči obećanjima o velikim platama

Predsednik Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Novom Sadu Vladimir Vrsajkov izjavio je danas da predsednica Skupštine Novog Sada Dina Vučinić građanima pokušava da zamaže oči "Vučićevim gromopucatelnim obećanjima" o velikim platama do 2030. godine.

„Da je Dina Vučinić zaista posvećena blagostanju građana, ne bi pred institucijom kojom predsedava policija prebijala ljude, niti bi skoro godinu i po dana Novosađani i građani Srbije bezuspešno tražili odgovor na jednostavno pitanje: ko je kriv za zločin na Železničkoj stanici“, istakao je Vrsajkov, navodi se u saopštenju SSP.

Dodao je da je najveća muka naprednjaka program Stranke slobode i pravde ‘Pravac Evropa’ koji lekarima garantuje početnu platu od 400.000, medicinskim sestrama i tehničarima 200.000 dinara, kao i minimalnu platu nastavnika od 250.000 dinara.

„Umesto što građanima prete ponovnim osnivanjem JSO, jedinice koja je raspuštena nakon što su njeni pripadnici ubili premijera Srbije, a koji su bili počasni gosti na naprednjačkom mitingu, bolje bi bilo da se uhvate digitrona i ponovo preračunaju svoja šuplja predizborna obećanja“, poručio je Vrsajkov.

Istakao je da SSP građanima, između ostalog, nudi program borbe protiv vršnjačkog nasilja po standardima Ujedinjenih nacija, koji bi se finansirao iz nacionalnog fonda za povratak opljačkanog novca.

Vrsajkov je dodao da će taj fond puniti i Vučinić budući da, kako je naveo, ni na mišiće ne može da dokaže poreklo svoje imovine.

(Beta)

