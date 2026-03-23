Vrsajkov (SSP): Nedostatak pedijatara u Novom Sadu, mobing lekara

Predsednik novosadskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Vladimir Vrsajkov ocenio je da je vest o nedostatku pedijatara u Novom Sadu "ogolila veličinu propasti srpskog zdravstva" za vreme vladavine predsednika države Aleksandra Vučića i ministra Zlatibora Lončara, i pokazala koliko aktuelna vlast "ne haje za građane, pa ni one najmlađe".

Vrsajkov, koji je i predsednik odborničke grupe SSP u Skupštini grada Novog Sada, ocenio je da lekari neće u državno zdravstvo, čak ni u Novom Sadu, ne samo zbog „mizernih plata“, već i zbog „svakodnevnog mobinga naprednjačkih lojalista i užasno ponižavajućeg ucenjivanja da idu na mitinge SNS-sekte“.

„Napredni gradonačelnik Žarko Mićin već dugo zna za ovaj problem, ali je očigledno da mu lečenje malih Novosađana uopšte nije važno. Izgleda da je procenio da ne mora da rešava ovakvu katastrofu, pošto naši maloletni sugrađani nisu glasači“, naveo Vrsajkov.

On je gradonačelniku, kojeg je nazvao lažnim, poručio da roditelji maloletnih Novosađana ipak jesu glasači i da će uskoro rešiti na izborima ono što Lončar i Mićin ne žele.

„To je promena sistema i ulazak u EU. To znači da državno zdravstvo više nikad neće voditi stranački poslušnici, a plata lekara od 400.000 dinara doneće – verujem – i dostojanstven status medicinara i početak pravog povratka kolega lekara iz inostranstva“, ocenio je Vrsajkov.

Načelnica Službe zdravstvene zaštite deceu Domu zdravlja Novi Sad doktorka Vesna Vuleković ranije danas je za portal 021.rs navela da Novom Sadu nedostaju 23 pedijatra, a da se na konkurs za 10 radnih mesta nije javio niko.

(Beta)

