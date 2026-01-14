Vrsajkov (SSP): Odgovorni za nadstrešnicu sada bi da rekonstruišu Petrovaradinsku tvrđavu

Predsednik novosadskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Vladimir Vrsajkov izjavio je da je najava da se gradska vlast sprema da rekonstruiše glavni simbol Novog Sada – Petrovaradinsku tvrđavu, „zaprepastila i zgrozila“ sve Novosađane, jer „nakon toliko loših i skupih iskustava sa režimskim neimarima, strepe od svakog naprednjačkog građevinskog projekta“.

„Naprednjaci, koji su, kopajući podzemne garaže uspeli da oštete Banovinu i Tanurdžićevu palatu, sada su bacili oko na Tvrđavu. To su isti ljudi koji su rekonstruisali i više puta otvarali Železničku stanicu, što je imalo najvišu moguću cenu – 16 ljudskih života“, naveo je Vrsajkov u saopštenju.

Optužio je gradsku vlast da „mrzi Novosađane“ i upitao „odakle tolika želja naprednjaka da unište naš grad“.

„Da li je razaranje identiteta grada osveta što njihov vođa više ne sme da dođe u Novi Sad, ili je u najavi samo još jedna obična pljačka budžeta koja treba da popuni fondove za kupovinu glasova na neizbežnim lokalnim izborima u našem gradu? Koruptivni projekti, katastrofalno upravljanje gradom i nasilje koje su sprovodili prema građanima dolazi na naplatu, pa neće uspeti da zadrže vlast čak ni astronomskom cenom glasa“, ocenio je Vrsajkov.

Poslanica SSP-a u Skupštini Vojvodine Saška Radujkov optužila je u odvojenom saopštenju gradsku vlast da je odgovorna jer je više od 650 građana potražilo pomoć u Urgentnom centru Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine zbog povreda zadobijenih na zaleđenim ulicama.

„Naprednjaci nastavljaju sramnu tradiciju potpune nespremnosti na zimske uslove, kao da je sneg u januaru elementarna nepogoda koja se ne može predvideti. Zbog izostanka pravovremene i adekvatne reakcije trotoari su pretvoreni u klizališta, a Novi Sad u zonu opasnu po kretanje. Ovo nije samo pitanje komunalnog reda, već ugrožavanje bezbednosti građana, a pre svih dece, najstarijih, kao i osoba sa otežanim kretanjem“, navela je Radujkov.

Prema njenim rečima, ceh nesposobnosti gradske vlasti će ponovo platiti isključivo Novosađani.

„Osim što plaćaju zdravljem, građani će ovaj nemar platiti i kroz budžet, odnosno milionske odštete koje će Grad morati da isplati po tužbama za povrede na javnim površinama“, navela je Saška Radujkov.

(Beta)

