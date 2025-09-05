Vrsajkov (SSP): Otkazi u Hitnoj pomoći politički motivisani

Predsednik odborničke grupe Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini Novog Sada Vladimir Vrsajkov ocenio je danas da će troje zaposlenih u Zavodu za urgentnu medicinu u tom gradu – Vanja Stanić, Nemanja Velikić i Dejan Spremić dobiti otkaze jer nisu želeli da dežuraju u prostorijama Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja.

Vrsajkov je u saopštenju naveo da ih je direktor Zavoda za urgentnu medicinu „lažno optužio“ da nisu želeli da pomognu aktivistima Srpske napredne stranke 13. avgusta, samo zbog toga što „zna da su ti lekari opozicionari“.

„Posebno bednu ulogu u ovom nameštanju otkaza igra Bogdan Živanović, direktor Hitne, koji je, kao odani partijski poslušnik, u Novom Sadu postao simbol svega najgoreg među SNS direktorima u zdravstvu“, naveo je Vrsajkov.

Skup podrške zaposlenima u Zavodu za urgentnu medicinu koji će dobiti otkaz, zakazan je danas za 13 časova ispred zgrade te ustanove.

(Beta)

