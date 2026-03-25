Vrsajkov (SSP): Pravi li SNS novi kol centar u Domu zdravlja

Predsednik Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Novom Sadu Vladimir Vrsajkov ocenio je danas da je podela računara, koju je gradonačelnik Žarko Mićin sproveo u Domu zdravlja Novi Sad, populistička mera i upitao radi li se o instaliranju novog kol centra vladajuće stranke.

„U gradskom budžetu bilo je dovoljno novca za nabavku novih računara, ali ne i za zapošljavanje onih koji bi trebalo da rade na njima, što sve neverovatno podseća na instaliranje još jednog SNS call-centra“, naveo je on u saopštenju.

Vrsajkov, koji je i predsednik odborničke grupe SSP u Skupštini grada, ocenio je da je da Mićin rešenje problema nedostatka pedijatara u novosadskim domovima zdravlja želi da reši „na naprednjački način“.

„Baš kao što kradu izbore i izmišljaju glasače, tako će izmisliti i lekare, primoravajući ih da učestvuju u putujućem SNS cirkusu i posećuju ambulante širom grada, ili da se iz penzije vrate u beli mantil. I ko onda sme da kaže da nema pedijatara i da naprednjaci ne misle na ‘našu decu'“, dodao je Vrsajkov.

(Beta)

