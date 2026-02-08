Vrsajkov (SSP): Umesto da klekne pred žrtvama, Vučić u Novi Sad došao da vređa i jede sendvič

Predsednik novosadskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Vladimir Vrsajkov izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić kratkom i nenajavljenom posetom Novom Sadu još jednom uvredio žrtve pada nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice u tom gradu, kao i sve građane.

„Umesto da najzad prihvati odgovornost – ode na Železničku stanicu, klekne i zamoli za oproštaj zbog laži i naprednjačkih koruptivnih šema koje su ubile 16 ljudi, a jedna je ostala teški doživotni invalid – eno ga sa predsednikom svoje stranke, Milošem Vučevićem, jede sendvič i izvrgava ruglu sav naš bol“, naveo je Vrsajkov u pisanoj izjavi.

Dodao je da se Vučićeva poseta gradu koji je „krvlju platio naprednjačke koruptivne šeme“, odvijala uz najviši stepen zaštite.

„Naprednjaci znaju da Novi Sad sve pamti. Ako nema kontrolisane publike i njegovih lojalista, Novosađani bi mogli da pitaju: ko je odgovoran, ko je dvaput otvarao stanicu, ko je požurivao projekat, ko je dozvolio da građani koriste gradilište kao železničku stanicu, napisao je Vrsajkov.

Prvi put nakon 15 meseci Vučić se danas, potpuno nenajavljeno, pojavio u Novom Sadu, objavio je lokalni portal Razglas News.

Vučić je posetio Sajam zavičaja u glavnom gradu Vojvodine, održao kratak govor od desetak minuta, a potom napustio Sajam.

Njegova poseta nije bila zvanično najavljena.

Portal je naveo da je na Sajmu zavičaja bilo primetno da su pojedini građani dovedeni organizovano uoči Vučićevog dolaska.

Oni su organizovano aplaudirali i klicali Vučiću i odmah potom otišli sa Sajma.

Gostovanje predsednika Srbije na drugom danu ove manifestacije prenosile su uživo dve beogradske televizije, dok lokalni mediji o njegovom dolasku nisu bili ni obavešteni.

Preko puta objekta Novosadskog sajma je organizovano i fotografisanje u jednom od kioska-lokala koji se bave prodajom brze hrane gde je Vučić pozirao, sa sendvičem u ruci, s predsednikom SNS-a Milošem Vučevićem, njegovim sinovima, kao i drugim funkcionerima te stranke.

Građani koji žive u blizini Sajma naveli su da je u samo nekoliko minuta veliki broj pripadnika policije blokirao ceo taj deo grada.

(Beta)

