VS: Odluka o obezbeđivanju kompresorske stanice Turskog toka kod Žabara doneta iz predostrožnosti

(VS) saopštila je da je odluka da njeni pripadnici budu angažovani na obezbeđenju kompresorske stanice "Velika Plana" kod Žabara, koja je deo gasovoda "Turski tok" kojim se gas iz Rusije transportuje u Srbiju i Mađarsku - doneta iz predostrožnosti.

Iz VS su za današnje izdanje lista Politika naveli da je odluka doneta radi sprečavanja iznenađenja i nastanka štete na tom objektu „kritične infrastrukture“ na trasi magistralnog gasovoda d granice sa Bugarskom, do granice sa Mađarskom.

Trajanje tog specifičnog zadatka, kako su naveli, nije vremenski ograničeno i zavisiće od procena nadležnih službi.

„Na ovom zadatku angažovani su raketna baterija iz sastava 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružana raketnim sistemom ‘HQ-17AE’ i timovi 72. brigade za specijalne operacije sa odgovarajućim borbenim vozilima, naoružanjem i vojnom opremom“, naveli su iz Vojske Srbije.

Politika piše da je energetska infrastruktura preko koje se izvoze ruski energenti „često na udaru“, podsećajući na razaranje gasovoda „Severni tok“ na dnu Baltičkog mora 2022. godine.

Pripadnici VS od ponedeljka su angažovani na obezbeđenju te kompresorske stanice na osnovu odluke predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

(Beta)

