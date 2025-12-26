VST odbio sve prigovore na izbor novih tužilaca

Visoki savet tužilaštva (VST), najviša tužilačka institucija u Srbiji, na današnjoj 21. vanrednoj sednici održanoj elektronskim putem odbio je svih šest prigovora koji su pojedinačni tužioci podneli na izborni proces za to telo.

Na sajtu VST objavljeno je svih šest rešenja na prigovore koje su podenli Saša Avramović (Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu), Ivan Filipović (Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu), Dušan Milosavljević (Više javno tužilaštvo u Kragujevcu), Jelena Kocić (Osnovno javno tužilaštvo u Nišu), Đorđe Mahovac (Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici) i Edis Arifović (Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru).

Svi navedeni su u svojim prigovorima naveli da je tokom izbora održanih u utorak, 23. decembra, došlo do povrede izbornog procesa, da se izbori nisu održai na propisanom mestu, da je tajnost glasanja potencijalno bila narušena, zbog čega su predlagali poništaje izbora na pojedinačnim mestima, uz predlog za njihovo ponavljanje.

Odbijajući pojedinačne prigovore, VST je za svaki naveo da podnosioci nisu dostavili „ni jedan dokaz, (nisu) ukazaali na to gde takvi dokazi postoje, niti (su) predložili svoje neposredno obraćanje Visokom savetu tužilaštva“.

Takođe se u svakom od njih navodi da su relevantne Izborne komisija jednoglasno i u punom sastavu konstatovale da članovi Izborne komisije nisu imali prigovor na utvrđivanje rezultata izbora.

Zapisnici o radu biračkog odbora takođe su konstatovali da je glasanje proteklo u potpunom redu, članovi biračkog odbora nisu imali primedbe, a zapisnik je jednoglasno usvojen od strane članova biračkog odbora, u više slučajeva uključujući i podnosioce prigovora.

Po objavljivanju rezultata, koji su mediji i komentatori ocenili kao nepovoljne po vlast, podneto je šest prigovora od kojih se četiri odnose na navodne nepravilnosti izbora u Kragujevcu.

Protiv rešenja VST kojim je odbačen ili odbijen prigovor, podnosilac prigovora može podneti žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, u roku od 48 časova od časa objavljivanja rešenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com