Vučič: Brutalno napadnute prostorije SNS u Novom Sadu, predstoje promene u državnom aparatu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u Ulici Kneza Miloša u Beogradu izjavio da su prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu „brutalno napadnute“.

„Loše vesti dolaze večeras iz Novog Sada. Brutalno su napali sporedne prostorije SNS. Ima mnogo povređenih građana“, rekao je Vučić.

On je dodao da njegove pristalice „ne žele ništa da ruše“, i da on neće pozivati na sukobe.

„Tamo su hrabri ljudi i siguran sam da će odbraniti svoju kuću. Mi ništa ne zelimo da rušimo, a neću da vas pozivam u obračune i sukobe“, izjavio je Vučić.

„Danas i večeras Srbija je ustala kao nikad do sad. Oni su skupili u celoj Srbiji 4.000 ljudi. Ja sam beskrajno zahvalan jer ste vi samo došli da pokažete da želite da živite u normalnoj zemlji“, poručio je on pristalicama SNS.

Najavio je da u „državnom aparatu predstoje velike promene“.

„Predstoje nam velike promene u državnom aparatu. Mi sebe moramo da menjamo“, rekao je on.

(Beta)

