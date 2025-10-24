Vučič: Postoji šansa da Srbija uđe u Evropsku uniju do 2030. godine

Postoji šansa da Srbija u Evropsku uniju (EU) do 2030. godine ali je prepreka tome rešavanje kosovskog pitanja, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na pitanje kada će Srbija ući u EU, Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao da „misli da će u narednih godinu i po dana biti mnogih iznenađenja i mnogih drugačijih geopolitičkih odluka jer se sve menja“.

„Ne volim da govorim o godinama, ali verujem da postoje šanse da Srbija uđe u EU pre 2030. godine. Ali tu postoji još jedno pitanje – kako da se reši pitanje Kosova i Metohije. A ja ne mogu i neću da prihvatim nezavisnost Kosova i Metohije, ako neko drugi posle mene hoće, neka rešava“, kazao je Vučić.

Upitan da li je interes građana Srbije u većoj meri da Srbija ne uvede sankcije Rusiji nego da ide brže ka EU, Vučić je rekao da „veruje da sada postoji jedan novi zamajac i da oni (EU) razumeju da je Srbija značajna za Uniju možda malo više nego ranije“.

„Nama je EU veoma značajna, nemam nikakvih iluzija po tom pitanju. EU je najveći investitor i to je i dalje mesto gde se najbolje živi, iako su stopa rasta i ekonomija u padu“, kazao je Vučić.

O prošlonedeljnom sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Beogradu, Vučić je rekao da su „mnogo dugo nasamo razgovarali o svim važnim temema“.

„Razgovor je bio otvoren i iskren, to je bio razgovor dvoje ljudi koji se poštuju. To je sve što mogu da kažem“, naveo je Vučić.

On je rekao i da će „veoma brzo“ imati radnu večeru u Francuskoj sa predsednikom Emanuelom Makronom.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com