Vučič tvrdi da ruski udeo u NIS-u vredi od 900 miliona do milijardu evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da je većinski ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vredan između 900 miliona evra i milijardu evra.

On je za TV Blic kazao da je Srbija bila spremna da za taj deo NIS-a plati duplo više od tog iznosa.

„Mi smo bili spremili novac i dve milijarde evra da platimo. Čak i i da platimo više od toga“, rekao je Vučić.

Ruski Gaspromnjeft, koji je vlasnik 56,16 odsto udela u NIS-u, ugovorio je sa mađarskim MOL-om prodaju tog vlasništva zbog kojeg su SAD uvele sankcije NIS-u. SAD treba da odobri taj ugovor, što je uslov da NIS-u budu ukinute sankcije. Trenutno NIS ima operativnu licencu američkog Ministarstva finansija za rad do 20. februara, a do kraja marta treba da bude potpisan ugovor o kuporpodaji većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji.

Vučić je rekao da sebi lako objašnjava zašto ruski udeo u NIS-u nije ponuđen Srbiji, ali nije želeo da to iznese javno, da ne bi, kako je istakao, ugrozio interese države.

„Meni su ti razlozi jasni, nedvosmisleni, razumljivi, ali da li prihvatljivi ili ne to je druga stvar“, kazao je on.

Vučić je rekao i da je njemu bilo jasno da taj udeo u NIS neće biti ponuđen Srbiji i pre nego što se došlo u tu situaciju.

Na pitanje u kakvim je Srbija odnosima sa Rusijom sada on je kazao „dobrim“.

(beta/cmg)

(Beta)

