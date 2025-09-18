Vučinić: Moja izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, izvinjavam se

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniša Vučinić danas se oglasio preko svojih naloga na društvenim mrežama, navodeći da je njegova izjava da će ubistvo studenta Pavla Cicvarića biti iskorićeno kako bi se omasovili protesti, istrgnuta iz konteksta, upućujući javno izvinjenje Cicvariću i njegovoj porodici.

„U interesu istine i javnosti, želim da pojasnim da je moja izjava u vezi sa Pavlom Cicvarićem, istrgnuta iz konteksta tokom jučerašnje emisije na TV Informer. Naime, tom prilikom sam naveo kao primer šta bi moglo da se očekuje od blokadera u narednom periodu, usled očiglednog gubitka podrške građana“, kazao je Vučinić, preneo je Insajder.

On je dodao da je Cicvarića naveo „hipotetički, jer je poznat u javnosti“.

„Namera mi je bila da predvidim mogući scenario, a nikako da ga targetiram. Želim, takođe, da uputim izvinjenje i njemu lično i njegovoj porodici, zbog uznemirenja koje su doživeli usled ovakve izjave“, naveo je Vučinić.

Član Glavnog odbora SNS-a je naglasio da je „činjenica da blokaderi gube podršku i da očajnički traže način da izvedu ljude na ulice, tj. da omasove proteste i nastave sa izazivanjem nasilja i haosa“.

„Još jednom ponavljam da je Pavle uzet samo kao primer i da to nije bila nikakva pretnja, a upućujem izvinjenje i javnosti Srbije zbog njegovog imenovanja““, kazao je Vučinić.

Dan ranije, gostujući na Informeru, Vučinić je najavio da će „blokaderi ubiti najmađeg“.

“Među blokaderima oni će ubiti najmlađega, jer su propali, sve im pada. Reći ću koga planiraju. Ubiće izvesno ime Cicvarić, da li je Pavle najmlađi. Da bi brojčano vratili ljude, ubiće nekog blokadera studenta. Tada bi dosta naroda izašlo da se solidariše, ali da kažu da je ubila policija“, kazao je Vučinić, naveo je Insajder.

(Beta)

